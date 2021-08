Del Genio: “Spalletti ha scelto Juan Jesus per la sua duttilità! C’è un solo rischio, vi spiego”

Il noto giornalista, Paolo Del Genio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sull’approdo in maglia azzurra di Juan Jesus. Queste le sue parole: “Il brasiliano è un calciatore che ha avuto un bell’impatto sulla Serie A, prima di scomparire completamente nelle ultime due stagioni. Adesso va rilanciato ed è per questo che temo non sia pronto sin da subito. Con i problemi economici che ha il Napoli, l’affare è stato piuttosto vantaggioso. L’acquisto dell’ex Roma consente a Spalletti di non rimanere con la coperta corta e dover adattare Di Lorenzo a centrale in caso di necessità. Potrebbe essere valutata anche una possibile difesa a tre con il suo arrivo.

Non vorrei però che fosse stato preso come riserva di Mario Rui, in quel caso mi preoccuperei davvero tanto. Juan Jesus e Ghoulam non danno garanzie per quel ruolo. Serve un terzino sinistro ad ogni costo“.