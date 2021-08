CdS – Non solo Napoli, un altro club di Serie A fa sul serio per Zakaria: i dettagli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, oltre al Napoli, anche la Roma pensa a Zakaria per rinforzare il centrocampo. Il calciatore del Borussia Mönchengladbach adesso è il primo obiettivo di Josè Mourinho se dovesse riuscire a cedere Amadou Diawara. L’ex Napoli, al momento, ha rifiutato tutte le offerte che gli sono pervenute, compresa una molto ghiotta del Wolverhampton.

Se non dovesse concretizzarsi la cessione del guineano, difficilmente la Roma affonderà il colpo per Denis Zakaria, da sempre anche nel mirino del Napoli che lo ha individuato per sostituire Bakayoko.