CdM – Ounas primo nome del Napoli per far cassa: il piano di ADL!

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Adam Ounas sarebbe il nome perfetto per risollevare, almeno parzialmente, i conti del Napoli. L’esterno algerino ha molto mercato, soprattutto dopo le grandissime prestazioni nel precampionato, ma, al momento, nessuna squadra lo ha convinto in pieno. La sua cessione sarebbe perfetta per consentire ai partenopei di andare a coprire altri ruoli più a rischio come centrocampo e fascia sinistra. L’ex Bordeaux vorrebbe più di due milioni di euro per il rinnovo, oppure una buona squadra dove poter mettersi in mostra.