ULTIM’ORA Sky – Napoli, chiesto a centrocampo Youssouf al Saint-Etienne. Tre nomi per la difesa

Come riportato da Sky Sport, il Napoli continua la ricerca di un centrocampista e di un difensore centrale: per il primo reparto, occhi su Youssouf del Saint-Etienne.

Il Napoli avrebbe infatti inviato una richiesta di prestito al club francese per il centrocampista centrale classe ’99 e ora si attende una risposta del club. Per la difesa, rimangono vive tre alternative: il ritorno di Maksimovic (eventualmente per un solo anno), l’affondo su Rugani (solamente se la Juventus aprirà al prestito) e Juan Jesus, svincolato a cui verrebbe proposto un contratto a basse cifre.