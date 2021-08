Ounas e l’incerto futuro: Spalletti lo tiene d’occhio

Un gol contro il Pescara e l’ennesima conferma che Adam Ounas vuole giocarsi le sue carte al Napoli. Spalletti ne ha parlato, anche bene di lui, e già da tempo si è accorto che in lui qualcosa è cambiato sia negli atteggiamenti che nel modo di giocare a calcio. Nonostante la voglia sia tanta e l’alchimia giusta pare essersi instaurata, resta un grande punto interrogativo sull’algerino. Infatti Spalletti si è detto sicuro di volergli dare una chance, ma con il contratto in scadenza al 2022 ADL e Giuntoli riflettono anche ad una possibile cessione, non del tutto scontata.

Fonte: Repubblica