Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, ha dichiarato attraverso il proprio profilo Twitter l’interesse del Cagliari per Luca Palmiero del Napoli. I rossoblù dopo l’infortunio di Rog hanno bisogno di rinforzare il centrocampo e la dirigenza sarda avrebbe messo gli occhi in casa Napoli per sopperire all’assenza del centrocampista croato. D’altro canto gli azzurri, almeno per il momento, avrebbero bloccato la sua cessione, da monitorare eventuali sviluppi.

Di seguito il Tweet: