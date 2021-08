Tuttosport – Napoli, si cerca un mediano: le ultime

L’edizione odierna del tabloid torinese Tuttosport conferma l’interesse del Napoli per l’acquisto di un mediano. Sono quattro i profili seguiti dalla squadra di Spalletti nelle ultime ore: parliamo di Denis Zakaria, Mady Camara, Sander Berge e Michel Aebischer.

Il primo, seguito anche dall’Atalanta, è di proprietà del Borussia Mönchengladbach che chiede 20 milioni per il ragazzo elvetico, reduce da un discreto Europeo con la nazionale di CT Petkovic. Molto forte fisicamente, ha ottime proprietà di palleggio e una discreta tecnica individuale.

Camara, invece, ricorda molto Bakayoko: non ha una tecnica straordinaria ma la i suoi muscoli possono essere importanti, soprattutto se è affiancato da un mediano come Fabian Ruiz. Per il 24enne l’Olympiacos chiede 15 milioni.

Sander Berge è uno dei tanti obiettivi del Napoli per la mediana

Sander Berge è già da qualche anno sul taccuino del DS Giuntoli. L’ex Genk rientra in quella schiera di giovani che stanno rilanciando la nazionale norvegese e , la retrocessione dello Sheffield United che è proprietaria del cartellino, può sicuramente facilitare l’affare. Le Blades, nonstante ciò, non vogliono privarsi facilmente del suo gioiellino che potrebbe aiutarli nell’immediata risalita in Premier League.

Nelle ultime ore è comparso anche il nome di Michel Aebischer dello Young Boys. Soluzione sicuramente più economica rispetto alle precedenti ma con meno qualità, potrebbe essere lui il nome per rinforzare la mediana. Gli svizzeri, infatti, sarebbero anche disposti ad accettare un prestito con obbligo di riscatto.