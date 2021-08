TMW – Gaetano verso la cessione: nuovo prestito per il classe 2000

Gianluca Gaetano è sulla lista dei partenti. Nonostante il Napoli voglia puntare su di lui, è ritenuto dal tecnico Luciano Spalletti ancora troppo acerbo per essere un elemento importante per questa stagione. Di conseguenza, per il centrocampista 21enne, si sono riaperte le porte di un ritorno alla Cremonese, squadra con cui ha militato già nelle precedenti due stagioni. Mancano da limare gli ultimi dettagli, ma l’affare si concluderebbe su un base di un prestito secco annuale. Voci confermate da un intenso colloquio con il DS Giuntoli al termine dell’allenamento pomeridiano.