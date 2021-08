Foot Mercato – Il Napoli ritorna su Seri: le ultime

Jean Michaël Seri è l’ultimo nome accostato al Napoli per quanto concerne la metà campo. L’ivoriano, tornato al Fulham dopo l’esperienza semestrale al Bordeaux, è in scadenza di contratto e non rientra nel nuovo progetto dei cottagers targato Marco Silva.

Classe 1991, Seri è dotato di un’imponente fisicità ma anche di buone capacità balistiche e di interdizione. Sarebbe dunque il profilo perfetto per sostituire l’infortunato Diego Demme. Secondo il tabloid francese Foot Mercato, anche gli azzurri si sono fiondati su di lui ma c’è anche la concorrenza del Galatasaray che spingerebbe per un suo ritorno in Turchia.