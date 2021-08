Tuttosport – E se Zanoli fosse la soluzione al problema terzino?

Come affermato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli sta continuando la sua spasmodica ricerca per il terzino sinistro. Nelle ultime settimane sono spuntati diversi nomi: da Emerson Palmieri a Marcos Alonso, passando per Alex Moreno e in ultimo anche Pervis Estupiñán del Villareal.

Il tecnico Luciano Spalletti, però, sta valutando anche una soluzione interna e l’indiziato sarebbe il giovane Alessandro Zanoli. Classe 2000, il ragazzo carpigiano ha figurato in tutte le amichevoli precampionato degli azzurri dimostrando tanta qualità e personalità. Una soluzione low-cost che farebbe bene sia alla società sia per lo stesso Zanoli il quale avrebbe la grande chance di mostrare il suo talento in palcoscenici più blasonati.