Il Napoli guarda in Spagna per rinforzare il ruolo di terzino sinistro e l’ultimo nome è quello di Estupinan del Villareal. L’esterno difensivo è reduce da una stagione positiva in Copa America con l’Ecuador. Nonostante le prestazioni incoraggianti, l’ecuadoregno potrebbe essere sacrificato e dunque lasciare il “sottomarino giallo”. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, gianlucadimarzio.com, il Napoli sta monitorando la situazione di Estupinan. La volontà degli azzurri è quella di ottenere un prestito secco o quantomeno sostenere un operazione a costo basso.