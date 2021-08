Il calciomercato sta entrando nella fase saliente del mercato e quindi, nell’ultimo mese, qualcosa potrebbe cambiare dopo l’immobilismo di luglio dovuto alla crisi del Covid.

Anche il Napoli, con il ds Giuntoli, è al lavoro per cercare di regalare a Spalletti i due rinforzi richiesti sul mercato: il terzino sinistro e un centrocampista centrale. Per questo motivo, il ds sta valutando diversi profili.

Come riporta il Corriere dello Sport, per la fascia sinistra piacciono sempre i soliti tre nomi(Emerson, Tsimikas e Mandava). Per la mediana, il Chelsea avrebbe offerto in prestito gratuito Bakayoko, che ha la fortuna di conoscere già gran parte della squadra: ma il ds partenopeo, al momento, ha messo in stand-by il centrocampista del Chelsea per provare a prendere Berge dallo Sheffield.

In particolare, Giuntoli preferisce Berge a Bakayoko sia perché più giovane sia perché il suo ingaggio sarebbe meno pesante del centrocampista francese.