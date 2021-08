Sky – Romero sbarca a Londra! L’argentino atteso dal Tottenham per la firma

Dopo aver svolto le visite mediche in Italia, Christian Romero è sbarcato a Londra pronto per cominciare la sua avventura al Tottenham! Affare complessivo da 55 milioni di euro che hanno consentito all’argentino di raggiungere l’Inghilterra. Adesso i bergamaschi sono alla ricerca di un difensore centrale ma l’ormai ex, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport per i suoi tifosi. Queste le sue parole: “Ringrazio tantissimo la famiglia Percassi e tutta l’Atalanta che mi hanno fatto crescere come uomo e come calciatore. Mi dispiace di lasciare Bergamo ed i tifosi ma questa era un’occasione troppo ghiotta per il prosieguo della mia carriera. Voglio solo che sappiate che, da adesso, avrete un tifoso dell’Atalanta in più a Londra“.