Sky, Di Marzio: “Contatti tra Napoli e Talleres per Piero Hincapié, vi spiego”

Secondo quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, attraverso il suo portale, il Napoli sarebbe in contatto con il Talleres per un baby difensore centrale. E’ Piero Hincapiè l’ultimo giocatore finito sul taccuino di Giuntoli. Il calciatore è un classe 2002 che, nell’ultima stagione, ha collezionato tantissime presenze sia col club che con la nazionale. Con la sua Ecuador infatti, nell’ultima edizione della Copa America, ha disputato tutti i match della competizione estiva. La trattativa è complicata ma ADL potrebbe piazzare un’offerta per anticipare la concorrenza e regalarsi un interessantissimo colpo in prospettiva.