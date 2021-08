Romelu Lukaku andrà via dall’Inter. E’ questo quanto ormai emerge dalla volontà del calciatore nerazzurro che ha accettato la proposta avanzata dal Chelsea. Il numero 9 belga ha comunicato la sua scelta alla dirigenza milanese. Stando a quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, il club inglese lavora per formulare una nuova offerta che potrebbe essere recapitata già nella giornata di domani. Intanto Marotta e Ausilio lavorano già al post Lukaku. La prima scelta è Duvan Zapata, ma c’è anche il nome di Scamacca per un secondo attaccante.