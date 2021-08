Da Verona – Il Napoli e non solo, si tira dietro per Zaccagni: le ultime sul suo futuro

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere di Verona, sia il Napoli che altri top club di Serie A, si son tirati dietro per Mattia Zaccagni. Il trequartista degli scaligeri, che nell’ultimo anno aveva sorpreso tutti con una stagione da capogiro, adesso sembra essere destinato a restare in Veneto. Sia perchè Napoli, Milan e Fiorentina hanno, al momento altri obiettivi, sia perchè il nuovo tecnico, Eusebio Di Francesco, vuole mettere Zaccagni al centro del suo progetto tecnico. Per questo motivo, il Verona proporrà il rinnovo al fantasista. Il contratto del calciatore infatti scadrà nel 2022. L’intenzione della società è estendere la durata molto oltre quella attuale.