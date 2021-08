CM – Napoli su Berge: la richiesta dello Sheffield United

Il Napoli continua la ricerca del centrocampista, per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il club azzurro insiste su Sander Berge, classe ’98 norvegese dello Sheffield United:

“Ex Genk, nell’ultima Premier League ha collezionato 15 presenze ed è pronto, nel prossimo weekend, a iniziare la sua prima annata in Championship. Mercato permettendo. Come dicevamo, infatti, il Napoli insiste, ma per il momento la proposta italiana è di prestito con diritto di riscatto, mentre, dall’altra parte, gli inglesi chiedono la cessione a titolo definitivo, in cambio di 15 milioni di euro. Parti distanti, al momento, ma Giuntoli continua a lavorare. Non dimenticando le alternative, da Zakaria a Bakayoko, passando per Basic. Perché la priorità è quella: un centrocampista”.