SKY – L’Atalanta ha l’accordo per il sostituto di Romero! L’argentino andrà al Tottenham: le ultime

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato di Sky Sport, Fabrizio Romano, è ormai fatta per il passaggio di Christian Romero al Tottenham. L’argentino, in partenza già questa sera per Londra, sarà pagato dagli ‘spurs‘ ben 50 milioni di euro ed anche altri 5 di bonus. La svolta che ha consentito alla trattativa di sbloccarsi, è stato l’ok definitivo al prestito più diritto di riscatto della Juventus per Merih Demiral.

Il difensore turco ex Sassuolo infatti sostituirà Romero! Un affare con prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a poco meno di 30 milioni di euro. Ormai le squadre coinvolte sono ai dettagli per quella che potrebbe essere una delle migliori trattative del mercato di Serie A.