Gennaro Tutino non ha mai avuto l’occasione di restare nel club partenopeo molto a lungo. Anche per la prossima stagione sembra che sarà un giocatore di un’altra squadra, il Parma. L’incontro tra il club ducale e il Napoli non è stato decisivo per il trasferimento dell’attaccante ma la trattativa però è vicina a sbloccarsi nelle prossime ore. A testimonia di ciò c’è il giornalista Sky Gianluca Di Marzio.