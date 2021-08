Bisognerà pazientare ancora qualche giorno, ma i tifosi a breve vedranno sciogliere una delle telenovele più stressanti degli ultimi anni: il rinnovo di Lorenzo Insigne.

Infatti, giovedì 5 inizierà il ritiro di Castel di Sangro e finalmente ci sarà il tanto atteso incontro tra ADL e Insigne per vedere se e quali margini ci possano essere per il rinnovo.

Al momento offerte non ce ne sono, ma non è da escludere che ne possano arrivare, anche da alcuni club di A; e su Lorenzo Il Magnifico fa capolino Sarri.

Infatti, come riporta Il Messaggero, Sarri vuole almeno altri due esterni per la sua Lazio e sogna Insigne come rinforzo. Immobile avrebbe provato a sondare il terreno per Insigne, mentre su questo argomento anche Lotito avrebbe fatto una battuta sull’argomento ad ADL.

Dunque, occhio alla Lazio che potrebbe sferrare un assalto per il capitano del Napoli.