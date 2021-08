Il ds Cristiano Giuntoli è al lavoro per cercare di rinforzare la rosa, ma il direttore guarda anche più in là e con il suo scouting setaccia i vari settori giovanili per cercare nuovi talenti sul mercato( come Zanoli).

Adesso il direttore sportivo ha messo gli occhi su Samuele Vignato, giovane promessa del Chievo, che in questi giorni potrebbe svincolarsi se il Chievo dovesse essere definitivamente estromesso dalla B.

Samuele è molto forte, addirittura più forte del fratello maggiore secondo alcuni addetti ai lavori, e su di lui, oltre al Napoli, ci sono diverse big, che rappresentano una temibile concorrenza.

Infatti, su di lui ci sono Juventus, Milan e Inter, oltre a Barcellona e Bayern Monaco, e strapparlo a questi club sarà molto arduo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.