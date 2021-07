Tutino ha scelto il Parma, ma manca l’accordo: le ultime sulla trattativa

Da Parma arrivano le ultime notizie sul futuro di Gennaro Tutino, calciatore del Napoli. Questo quanto rivela Parma Live:

“Passi avanti per il possibile arrivo di Gennaro Tutino a Parma. Il calciatore del Napoli avrebbe scelto i crociati come meta preferita in cui giocare, visto che la Salernitana si è tirata fuori dalla corsa puntando su Favilli, ma l’accordo tra Parma e Napoli non è ancora arrivato. I crociati non si spingeranno certo ai dieci milioni di richiesta, per cui la forbice al momento è piuttosto ampia”.