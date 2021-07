L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al calciomercato in uscita del Napoli e alle prime cessioni degli azzurri. Infatti, come riportato dal quotidiano, ci sono già state le prime cessioni: “Il mercato, insomma, per il momento è in uscita: dopo Ciciretti e Folorunsho al Pordenone, (il primo a titolo definitivo, il secondo in prestito), la prossima cessione dovrebbe essere quella di Luperto all’Empoli. Anche Contini è pronto a partire: destinazione Crotone“