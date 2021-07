Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato Sportitalia, ha riportato le ultime novità sul Napoli, in particolare sulle cessioni di Amato Ciciretti e Michael Folorunsho:

“Il Pordenone vuole chiudere entro lunedì un doppio colpo, la trattativa è in stato molto avanzato. Ci riferiamo ad Amato Ciciretti e Michael Folorunsho. Ma è stata una trattativa particolare e ci spieghiamo.

Folorunsho avrebbe preferito tornare alla Reggina per mantenere una vecchia promessa, aveva detto che in caso di Serie B avrebbe scelto nuovamente gli amaranto. E nei giorni scorsi erano stati avviati alcuni discorsi da concretizzare. Solo che il Napoli ha preferito che andasse a Pordenone visto che il club friulano avrebbe preso anche Ciciretti che ha un ingaggio importante e che il Napoli aveva fretta di scaricare in gran parte.

E Ciciretti avrà la possibilità di riscattare a Pordenone qualche stagione molto deludente non in linea con le attese che avevano portato il Napoli a ingaggiarlo”.