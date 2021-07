Repubblica: è gelo continuo tra Insigne e il Napoli. Il capitano potrebbe iniziare il campionato a scadenza

Non ci sono ancora novità per il rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne, capitano e bandiera del Napoli, scrive oggi Repubblica:

“E Insigne? L’argomento resta in stand-by e lascia in sospeso e in ansia i tifosi del capitano. Il faccia a faccia è previsto solo al ritorno del giocatore dalle vacanze. De Laurentiis e Lorenzo, il confronto andrà in scena a Castel di Sangro, la sede del secondo ritiro azzurro che comincerà ufficialmente giovedì 5 agosto. Ma un colloquio potrebbe non essere risolutivo. All’ orizzonte c’ è una trattativa complessa perché le volontà al momento sono diverse”.

Secondo Repubblica, Insigne potrebbe anche iniziare il campionato a scadenza:

“Insigne vuole mantenere lo status economico di top player, il club azzurro punta a ridurre i costi, a causa della contrazione economica dovuta alla pandemia. Non è neanche escluso che Insigne possa cominciare il campionato senza aver risolto il nodo del contratto. Il discorso potrebbe essere rinviato di qualche mese, con il Napoli consapevole di poter perdere il suo simbolo a zero”