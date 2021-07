Gazzetta: Emerson è più vicino? L’intermediario sta smussando gli angoli per chiudere! Le ultime

Oggi La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa per Emerson Palmieri, terzino da tempo in orbita Napoli:

“Finora il tecnico Luciano Spalletti si è mostrato paziente visto le difficoltà economiche della società. Ma non ha mancato di ribadire che in quel ruolo un rinforzo serve. E lui lo avrebbe anche identificato nell’italo brasiliano Emerson Palmieri, che proprio l’allenatore toscano lanciò ad alti livelli alla Roma. Trattativa complessa visto l’alto ingaggio (sopra i 4 milioni netti) e anche il contratto in scadenza fra un anno col Chelsea”.

Ma è anche vero che il Napoli ha un alleato importante:

“Ma la diplomazia sotterranea di Pini Zahavi – intermediario del club inglese – sta provando a smussare gli angoli. Insomma, ci vorrà tempo e sangue freddo”.