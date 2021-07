Il ritiro di Castel di sangro, molto atteso dai tifosi si avvicina; sarà un’occasione per poter permettere a Spalletti di ritrovare molti titolari, ma anche per risolvere la grana Insigne.

Ieri sia ADL che l’agente di Lorenzo Il Magnifico, Pisacane, erano al centro sportivo, ma non si sono mai incrociati: il patron azzurro era nella sala delle conferenze a definire i dettagli sulla produzione e sul lancio delle nuove maglie, provando ad intavolare anche una trattativa con Amazon, mentre Pisacane parlava con Giuntoli per chiudere le operazioni di Ciciretti al Pordenone e Contini al Crotone.

Questo mancato incontro vuol dire solo una cosa: il presidente aspetterà l’arrivo del capitano a Castel di Sangro e si incontrerà direttamente con il giocatore, in un faccia a faccia che possa sbloccare la situazione; Insigne vuole rinnovare e diventare la bandiera, ma ADL deve ridurre il monte ingaggi e non riesce a cedere nessuno.

Solo allora questa telenovela volgerà alla chiusura, qualunque sia la risposta che i due si daranno: per il momento, occorre solo aspettare, in queste giornate così afose, che ci sia il brivido per questa situazione.