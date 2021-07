TMW – Napoli su Hincapiè del Talleres: presentata l’offerta. I dettagli

Il Napoli continua a lavorare alla ricerca di giovani promesse per il futuro. Secondo quanto raccolto da TMW, il club partenopeo avrebbe presentato un’offerta per Piero Hincapiè del Talleres:

“Il summit di inizio mese con gli intermediari del giovane difensore, gli azzurri oggi hanno tentato un affondo con una proposta formale da circa 5 milioni di euro. Una cifra che non soddisfa però le pretese del club argentino, che tratta da giorni con Bayer Leverkusen, Shakhtar e Lokomotiv Mosca e proprio per questo, anche in virtù dell’ottima Copa América disputata dall’ecuadoriano classe 2002, continua a chiedere una base di almeno 7 milioni di euro per sedersi al tavolo della trattativa. Discorso valido per i partenopei, così come per qualsiasi altra società interessata”.