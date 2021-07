TMW – Il Real Madrid punta al rientro economico! Koulibaly lascerà il Napoli solo in un caso: le ultime

Il noto esperto di mercato e giornalista di tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulla possibile cessione di Koulibaly al Real Madrid. Queste le sue parole: “Il Real Madrid ha ceduto Varane ma non è detto che lo sostituirà. Koulibaly sarebbe sicuramente l’uomo giusto per prendere il posto del francese ma al momento però Ancelotti punterà sull’appena arrivato Alaba, Nacho e Militao.

Anche i ‘blancos’ puntano al rientro economico dopo le perdite dovute alla pandemia. In ogni caso se alla fine i madrileni decideranno di affondare il colpo per il senegalese, ci vogliono almeno 40 milioni di euro“.