Sportitalia – Il Chelsea punta Koundè, per arrivarci offerto anche Emerson: i dettagli

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato di Sportitalia, Gianluigi Longari, il Chelsea è da due settimane che prova a prendere il difensore centrale del Siviglia: Koundè. Per la prima volta dall’inizio del mercato, i ‘blues‘ hanno proposto il cartellino di Emerson Palmieri come contropartita tecnica. Per fortuna del Napoli, il club spagnolo non sembra interessato. I tifosi partenopei possono continuare a sperare! Se il Chelsea dovesse decidere di affondare il colpo non c’è altra soluzione, dovrà sborsare ben 50 milioni di euro!