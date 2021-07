Pistocchi: “Spalletti deve migliorare a livello difensivo! Vi svelo tre nomi per sostituire Demme”

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Maurizio Pistocchi, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua su Spalletti ed il mercato del Napoli. Queste le sue parole: “Il Napoli avrebbe potuto tenere Hamsik! Soprattutto in periodo come questo dove nessuna squadra di Serie A ha soldi da spendere, puntare sull’esperienza dello slovacco sarebbe stata una grande mossa ma c’è un tempo per ogni cosa. Adesso il Napoli ha da sostituire Demme, non serve un titolarissimo ed è per questo che ho già in mente tre nomi: Torreira, Amrabat e Pulgar. Tutti sono in rotta con i club di appartenenza anche se il primo sarebbe più adatto per un 4-3-3 che per un 4-2-3-1.

Spalletti? Ha sempre un grandissimo feeling con la tifoseria e questo è vitale per una piazza come il Napoli. Solo a Roma ha avuto diversi problemi per via delle frizioni con Totti ma niente che non possa essere risolto. E’ la scelta giusta per gli azzurri anche se ha bisogno di migliorare qualcosa dal punto di vista difensivo”.