Il Napoli potrebbe acquistare un nuovo centrocampista dopo l’infortunio al ginocchio di Demme che lo terrà fuori per almeno due mesi. Stando a quanto riportato nel corso del notiziario di Sportmediaset, sono due i nomi nella lista di Giuntoli: Zakaria del Monchengladbach e Koopmeiners dell’Az. Entrambi i calciatori, però, hanno una valutazione di 20 milioni di euro. Non è fa escludere anche un ritorno di fiamma per Vecino dell’Inter.