Sky – Nessuna trattativa Napoli- Real Madrid per Koulibaly

A Sky è intervenuto l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che ha fatto il punto sulla situazione di Kalidou Koulibaly. Ecco le sue parole:

” L’unico club interessato al difensore senegalese è il PSG. La concorrenza per il difensore azzurro potrebbe aumentare qualora si inserisse anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Secondo l’esperto però non vi sarebbe alcuna trattativa tra il Napoli e il club spagnolo, in quanto il Real sarebbe contento dei difensori ancora a disposizione e non dovrebbe acquistare nessun’altro in quel reparto”.