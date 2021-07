Il Napoli ha vissuto una fine molto travagliata del ritiro di Dimaro: infatti, ieri, nella partita amichevole si è infortunato Diego Demme e oggi è arrivato il responso.

Per il centrocampista tedesco, infatti, è stato diagnosticato un trauma distorsivo con lesione del collaterale del ginocchio destro e dovrà sicuramente stare fermo per quasi 2 mesi.

Questa mossa obbliga il Napoli a cercare un nuovo rinforzo in questa difficile sessione di mercato e, come riporta Sky Sport, non è da escludere che venga preso anche un nuovo centrocampista.