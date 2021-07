Stando a quanto riportato da L’Èquipe, M’Baye Niang si avvicina al Venezia dopo i primi sondaggi delle scorse giornate. L’attaccante è rimasto colpito dal corteggiamento del club neopromosso in Serie A, pronto ad accogliere l’ex Milan in uscita dal Rennes. Il calciatore ha ancora due anni di contratto nel Rennes ma il club francese punta ad un addio a titolo definitivo. Oltre al Venezia, anche il Fenerbache si è proposto ma i veneti sono in pole anche grazie al gradimento dell’attaccante.