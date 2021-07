Tuttosport fa il punto sul mercato del Napoli, per il momento abbastanza fermo ed immobile, dato che, a parte Mario Rui, nessuno ha ricevuto offerte consistenti per partire.

E probabilmente arriveranno poche offerte per i giocatori del Napoli, dato che quasi tutte le squadre vogliono vendere, ma nessuno compra: forse solo una squadra, il Psg, può spendere senza badare a spese.

E, nonostante la quantità infinita di campioni che hanno, i transalpini puntano a prendere anche KK: al momento, la prima offerta di Leonardo da 35 milioni+5 di bonus è stata rifiutata, e ADL ne chiede 60, ma il club parigino continua ad avere contatti con l’entourage del senegalese.

Ma potrebbe non essere l’unica cessione: infatti, se l’Atletico dovesse vendere Trippier, a quel punto la squadra del Cholo Simeone potrebbe andare su Di Lorenzo, mentre ancora non è certa la permanenza di Insigne.

In caso di addio del capitano, potrebbe essere Boga il sostituto dell’esterno sinistro, mentre in attacco c’è un interessamento per Caicedo nel caso andasse via Petagna.