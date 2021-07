Calciomercato – Brusca frenata per l’affare Emerson Palmieri, i dettagli

Le cessioni in casa Napoli, al momento, sono state poche e relativamente illustri. Ancora da definire la situazione di Ghoulam, considerando che Mario Rui ha deciso di restare. Per questo motivo, in entrata, il Napoli, secondo calciomercato.com, non offre oltre 10 milioni di euro per quanto riguarda Emerson Palmieri. Il Chelsea ne chiede però almeno 20. Come già noto, il laterale sinistro azzurro ha già richiesto al club di essere ceduto, specificando che preferisce ritornare a giocare in Serie A.