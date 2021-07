Nonostante i ripetuti accostamenti al Parma, la prossima destinazione di Gennaro Tutino potrebbe non essere l’Emilia-Romagna. Come riportato da Calciomercato.com, l’attaccante di proprietà del Napoli può giocare in Serie A alla Salernitana, club che ha lasciato da poco e con il quale ha conquistato la promozione.