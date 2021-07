Eugenio D’Ursi, attaccante di 26 anni, è rientrato al Napoli dopo il prestito al Bari. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il giocatore è vicino ad una nuova cessione in Serie C. Lo vuole il Pescara, che ha raggiunto l’accordo con i partenopei per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Si attendono conferme.