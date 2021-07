Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano per Sky Sport, fonti del Napoli confermano che non c’è ancora nessuna offerta ufficiale da parte dell’Everton o di altri club per Kalidou Koulibaly. Il senegalese era tra gli indiziati per la cessione ma, nonostante i rumors e le voci, l’interesse dei club europei per adesso resta tale.