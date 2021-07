Pedullà: ”Rifiutati 40 mln per Koulibaly”

Durante l’edizione di Sportitalia, l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha svelato un retroscena sul futuro di Kalidou Koulibaly. Ecco quanto detto:

” Il PSG aveva offerto 35 milioni più 5 di bonus per acquistare Kalidou Koulibaly. De Laurentis ha rispedito al mittente l’offerta, ribadendo che il difensore senegalese si muove solo per un’offerta di almeno 55 milioni più bonus. Il giornalista ha anche aggiunto che se entro 14 giorni non arrivano offerte ”indecenti” Koulibaly potrebbe rinnovare, spalmando l’ingaggio corposo. Per il momento non vi è più nessuna trattativa tra Napoli e Psg, in quanto il club francese ha virato, chiudendo poi l’affare su Sergio Ramos”