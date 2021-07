Kaio Jorge, giovane attaccante del Santos, è finito nei radar del Milan dopo l’accostamento al Napoli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera sta cercando di ottenere uno sconto sulla cessione a titolo definitivo. La valutazione iniziale era di 10 milioni ma il club brasiliano potrebbe accontentarsi di 4. Gli azzurri e la Juventus, vecchie pretendenti, restano vigili, ma il nome del classe 2002 circola molto in orbita Milan in questo momento.