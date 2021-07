A sorpresa in questi giorni si parla di un possibile addio di Giovanni Di Lorenzo, fresco di rinnovo con il Napoli fino al 2026. Quest’oggi il suo agente ha parlato dell’interesse dell’Atletico Madrid sottolineando come la trattativa non sia affatto in uno stato avanzato.

Arrivano voci anche dalla Spagna, con Sport che fa chiarezza. Se i colchoneros venderanno Trippier al Manchester United, Di Lorenzo sarà uno dei principali candidati per sostituirlo, ma ci sono anche altre alternative.