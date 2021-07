Anel Ahmedhodzic, difensore bosniaco del Malmo, ha parlato a Tuttomercatoweb del suo accostamento al Napoli e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Ho saputo dell’interesse di alcune squadre italiane per me e mi fa piacere, è una conferma che ho fatto bene. Ho vinto il campionato svedese e sono pronto ad un nuovo step, essendo abituato alla pressione di un grande club che aspira a vincere sempre. Italia? Non c’è nessuna firma, ma sembra che possa essere la mia prossima destinazione”.