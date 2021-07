Sky, Di Marzio – Accostato al Napoli, Erik Lamela finisce in Liga: le ultime

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, è intervenuto attraverso il proprio portale per definire l’ufficialità del passaggio di Erik Lamela al Siviglia. Dopo essere stato accostato anche al Napoli nell’ultima sessione di mercato, l’esterno argentino finisce in Liga in uno scambio tra Siviglia e Tottenham.

Il club londinese infatti pagherà 25 milioni di euro e Lamela per Bryan Gil, grande talento andaluso classe 2001. Un’affare ormai andato in porto con Paratici che continua l’opera di ringiovanimento degli ‘spurs‘.