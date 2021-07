Il Roma – Si complica il rinnovo di Insigne! Il Napoli inizia a pensare alle alternative: i dettagli

I giorni dopo Euro2020 continuano a passare ma ancora non filtra ottimismo circa le trattativa che vedrebbe Lorenzo Insigne rinnovare con la sua squadra, il Napoli. Le parti sono distanti e, anche se di poco, Aurelio De Laurentiis sembra non intende andare incontro alle richieste dell’attuale capitano azzurro. Per questo motivo i partenopei iniziano a dare un occhio al mercato! Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Roma infatti il Napoli sarebbe tornato forte su Jeremie Boga.

L’esterno del Sassuolo ha vissuto più bassi degli alti nell’ultima stagione ma il club emiliano non abbassa le sue pretese. Ben 30 milioni di euro servono al Napoli per strappare l’esterno ivoriano, perfetto per sostituire un eventuale partenza di Insigne. Resterà solo da capire se il talento di Frattamaggiore lascerà in questa sessione la squadra o l’anno prossimo a parametro zero. Valutazioni che ADL è tenuto a fare dato che i giorni passano e Spalletti chiede chiarezza in quel ruolo.