L’edizione odierna del Il Mattino dice che il Parma sarebbe in pole position per assicurarsi le prestazioni di Gennaro Tutino. L’intoppo sta nella richiesta elevata proposta dal Napoli: circa 8 milioni. Il Parma vorrebbe sborsare al massimo 6 milioni per l’ex Salernitana. Vedremo cosa accadrà