Bargiggia: “L’entourage di Insigne è nervoso! ADL tenterà l’offerta al ribasso per il capitano del Napoli, vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Paolo Bargiggia, attraverso il suo sito ufficiale ha diramato diverse informazioni circa la situazione di Lorenzo Insigne al Napoli. Queste le sue parole: “De Laurentiis, contrariamente a quanto fatto in passato, si è esposto chiaramente sul piano di risparmio che attuerà. Insigne avrà un colloquio privato con il patron azzurro per discutere di una riduzione dell’ingaggio. L’obiettivo è 3 milioni e diversi bonus per 4 anni contro i 4.5 che guadagna adesso. Difficilmente il neo campione d’Europa cambierà idea ed è per questo che gli agenti appaiono piuttosto nervosi.

Nonostante Insigne sia il capitano del Napoli, ADL non guarderà in faccia a nessuno. Al momento non ce ne sono ma se dovessero arrivare offerte, verranno valutate. Il talento di Frattamaggiore è praticamente sul mercato come quasi tutti i suoi compagni di squadra“.