Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista per sostituire Bakayoko e Giuntoli valuta tutta una serie di profili per rinforzare il centrocampo: il ds valuta una serie di alternative, anche se al momento non si possono affondare i colpi.

In particolare, nelle ultime ore si sarebbe riaperta la trattativa per Koopmeiners dopo che l’Atalanta avrebbe interrotto i contatti con l’Az Alkmaar; e contestualmente starebbe cercando di capire la manovra per portare Pobega all’Atalanta.

Per l’ex centrocampista dello Spezia il Milan chiede 20 milioni, ma l’Atalanta vuole puntare forte sul centrocampista dell’under21.