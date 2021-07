Paolo Bargiggia, giornalista sportivo ed esperto di mercato, ha fatto il punto su Insigne e sulla questione rinnovo, che è diventata una vera e propria telenovela.

In particolare, l’esperto di mercato ha fatto il punto sullo stallo che c’è su questa trattativa e sull’assenza di dichiarazioni da entrambe le parti.

Per Bargiggia, l’entourage di Insigne è pessimista sul rinnovo, mentre ADL si mantiene neutro e non parla, come se volesse aspettare una mossa di Insigne. Il capitano si sente quasi sotto pressione per questa situazione, perché da un lato vorrebbe rinnovare, ma dall’altro vuole vederci chiaro sul suo futuro.

Al momento, la trattativa è in stallo e nelle prossime settimane potrebbe arrivare una svolta.